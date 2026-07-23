Amy Winehouse, 15 años después: la voz que mantiene vivo el mito del Club de los 27

El 23 de julio de 2011 fallece Amy Winehouse, una de las voces más influyentes del soul contemporáneo. Su muerte, a los 27 años, vuelve a situar en primer plano el llamado Club de los 27, una denominación que agrupa a varios artistas fallecidos a esa misma edad y que ha alimentado durante décadas un mito alrededor de la música.

Más allá de la leyenda, nombres como Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix o Brian Jones comparten un legado artístico que sigue marcando a generaciones enteras.

Una leyenda escrita con el número 27

No existe un club, ni una organización, ni un vínculo real entre sus integrantes. El llamado 'Club de los 27' es una expresión popular que reúne a músicos de enorme relevancia fallecidos a los 27 años. La coincidencia ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones, aunque los estudios sobre mortalidad entre artistas no encuentran pruebas de que esa edad suponga un riesgo mayor que otras.

Lo que sí une a todos ellos es una carrera brillante, una influencia decisiva en la historia de la música y una desaparición prematura que contribuye a convertirlos en figuras casi legendarias.

Amy Winehouse (1983-2011)

Redefine el soul y el jazz para una nueva generación gracias a una voz inconfundible, una personalidad arrolladora y unas letras marcadas por la honestidad. Su álbum 'Back to Black' la convierte en un fenómeno internacional y en una de las artistas británicas más premiadas de su tiempo.

Tras años de exposición mediática y problemas relacionados con las adicciones, fallece el 23 de julio de 2011 en su domicilio de Londres por una intoxicación etílica accidental. Quince años después, su influencia sigue siendo evidente en numerosos artistas y su música continúa acumulando millones de escuchas en todo el mundo.

Kurt Cobain (1967-1994)

Se convierte en la imagen del movimiento grunge y en la voz de una juventud desencantada al frente de Nirvana. Con discos como 'Nevermind' transforma el panorama musical de los años noventa y sitúa el rock alternativo en el centro de la industria.

El 5 de abril de 1994 fallece en su casa de Seattle a causa de una herida por arma de fuego, en una muerte que las autoridades determinan como suicidio. Su figura permanece como uno de los grandes iconos de la cultura popular contemporánea.

Jim Morrison (1943-1971)

Rompe los límites del rock como cantante y compositor de The Doors. Su carisma, su personalidad provocadora y una marcada influencia literaria convierten cada actuación en un acontecimiento.

El 3 de julio de 1971 fallece en París. La ausencia de autopsia alimenta durante décadas numerosas teorías sobre su muerte, aunque oficialmente se atribuye a una insuficiencia cardíaca. Su legado trasciende la música y sigue inspirando a artistas, escritores y cineastas.

Janis Joplin (1943-1970)

Irrumpe como una de las grandes intérpretes del blues y el rock gracias a una intensidad vocal pocas veces igualada. En apenas unos años se convierte en símbolo de la contracultura de finales de los sesenta y en referente para generaciones de cantantes.

Fallece el 4 de octubre de 1970 en Los Ángeles por una sobredosis accidental de heroína. Su autenticidad y su forma de interpretar cada canción la mantienen como una de las voces más influyentes del siglo XX.

Jimi Hendrix (1942-1970)

Revoluciona la guitarra eléctrica con una técnica innovadora y un estilo que redefine el rock. Su actuación en el Festival de Woodstock y su capacidad para experimentar con el sonido lo convierten en uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

Fallece el 18 de septiembre de 1970 en Londres tras una intoxicación por barbitúricos y una posterior asfixia mientras dormía. Décadas después, continúa siendo la referencia inevitable para guitarristas de cualquier género.

Brian Jones (1942-1969)

Funda los Rolling Stones y desempeña un papel esencial en la construcción del sonido de la banda durante sus primeros años. Multiinstrumentista y gran conocedor del blues, aporta una enorme riqueza musical a los discos iniciales del grupo.

El 3 de julio de 1969 aparece muerto en la piscina de su casa de Sussex. La investigación concluye que se trata de una muerte por ahogamiento, aunque el caso sigue rodeado de especulaciones. Su contribución resulta fundamental para entender el nacimiento de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

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