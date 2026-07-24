Doce talents, un sueño y el pase a la Final: así arranca la Semifinal de La Voz Kids

La recta final de La Voz Kids ya está aquí. Después de semanas de concurso, los doce semifinalistas afrontan penúltima gala con muchos nervios, pero también con mucha emoción.

Una gala decisiva en la que cada actuación puede cambiarlo todo. Una noche en la que de los tres semifinalistas que llegan por equipo, dos de ellos llegarán a la Gran Final de La Voz Kids: uno lo elegirá el público en plató y el otro el coach.

Una gala en la que contaremos con invitados de alto nivel en el que la emoción está a flor de piel tanto para los talents como para los coaches: “Los niños vienen pisando fuerte y vamos a disfrutar mucho”, adelantan antes de una noche en la que el nivel promete volver a sorprender. Sobre el escenario habrá “12 artistas luchando por un sueño”, conscientes de que están a un paso de la Gran Final.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne llegan a la Semifinal con tres talents en cada equipo. Solo los mejores conseguirán seguir adelante en una gala que, pase lo que pase, quedará para siempre en el recuerdo de todos los participantes.

Así llegan los equipos a la Semifinal de La Voz Kids

Luis Fonsi afronta la Semifinal con Dani, Triana y Evolett, tres artistas que han emocionado al público en cada una de las fases de la competición.

Antonio Orozco estará representado por Leire, Skabum y Eduardo, un equipo muy variado en el que conviven la emoción, la personalidad y el flamenco.

Ana Mena buscará un puesto en la gran final junto a Marco, Erick y Sol, tres talents con estilos muy diferentes que han conquistado tanto a la coach como a la audiencia.

Por su parte, Edurne llega a esta decisiva gala con Mía, Lucía y Martina, tres voces que han demostrado una enorme evolución y que lucharán por convertirse en finalistas de La Voz Kids.

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