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Incendio Ávila

Fernando, desalojado de manera repentina durante los incendios en Ávila, se rompe tras pasar la noche fuera de casa: "Echo de menos mi cama"

Hasta 1.500 personas han tenido que ser evacuadas por la rápida propagación de las llamas en las localidades de Burgohondo, Navaluenga y Piedralaves.

Un desalojado por los incendios en Ávila se rompe en directo

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio de Burgohondo, en Ávila, fue declarado este pasado miércoles sobre las 13:00 horas. Desde entonces, las llamas se han movido con rapidez, llegando a ser declarado como incendio sin capacidad de extinción. Actualmente, sigue afectando a los municipios de Burgohondo, Navaluenga y Piedralaves.

La situación ha obligado a desalojar hasta 1.500 personas y las tres localidades han sido confinadas. La rápida propagación de las llamas ha obligado a declarar el Índice de Gravedad Potencial 2, ya que supera las 300 hectáreas de superficie forestal.

Los vecinos de El Barraco han tenido que dejar sus viviendas lo más rápido posible. Concretamente en la localidad de El Tiemblo, tuvieron que evacuar de manera repentina durante la tarde del jueves al verse acorralados por las llamas.

"Hay que salir pitando"

Es el caso de Fernando y Fernando, abuelo y nieto, que permanecen en un polideportivo que ha acogido a los vecino afectados. "Estábamos en pijama y dijimos 'vamos a vestirnos, que hay que salir pitando' y después de ver lo que estábamos viendo desde la terraza pues no lo dudamos ya", cuenta el abuelo.

La dura situación de Fernando, lejos de su casa

Por su parte, el nieto muestra unas imágenes que hizo ayer desde su casa. En ellas se puede ver que las llamas alcanzaban a gran velocidad la vivienda, demostrando la urgencia de salir corriendo con lo puesto. "Yo estaba más preocupado por el humo porque lo empezábamos a notar y teníamos todas las puertas cerradas", admite el abuelo del autor de las imágenes.

Fernando relata que bajó a la calle y vio que todo el mundo comenzó a meter maletas y mantas en los coches. "Era una estampida", asegura, y vio clara la necesidad de salir corriendo. Abuelo y nieto han tenido que pasar la noche fuera de casa, situación crítica para el mayor, que cuenta que le duele la cadera. Fernando se emociona al recordar su vivienda y entre lágrimas confiesa: "Echo de menos mi cama". El pequeño Fernando se lo toma con algo más de filosofía y cede: "No se puede hacer otra cosa, si hay que estar desalojados, es lo que hay".

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