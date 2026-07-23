El momento en el que un helicóptero cae sobre dos espectadores durante una exhibición acrobática

Este miércoles, en el Área Escénica Chaka Salt Lake Sky No. 1, en la provincia china de Qinghai, uno de los tres helicópteros que participaban en una exhibición de vuelo acrobático se precipitó durante la actuación y cayó sobre dos espectadores que observaban el espectáculo desde la playa.

El aparato comenzó a experimentar problemas técnicos en pleno vuelo, lo que provocó que perdiera el control y cayera sobre las dos personas.

Ambas sufrieron lesiones leves y, poco después del accidente, ya podían moverse por sí mismas. Aun así, fueron trasladadas a un hospital de la localidad de Chaka para ser atendidas.

Las autoridades investigan ahora las causas del accidente, ya que, en principio, se trataba de un espectáculo organizado con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo para el público.

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