La inesperada visita de Abraham Mateo revoluciona la Semifinal de La Voz Kids

La recta final de La Voz Kids arranca con una Semifinal marcada por la emoción y la música. Abraham Mateo será uno de los invitados destacados de la gala y compartirá escenario con talents de los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena.

Su participación será una de las grandes sorpresas de una noche en la que los semifinalistas buscarán un puesto en la Gran Final, en una gala que promete actuaciones especiales y momentos muy esperados.

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