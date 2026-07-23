Javier se queda a dos del bote en AlaZ y David intenta remontar en una carrera a contrarreloj

Javier ha elegido el abecedario en orden convencional antes de arrancar con AlaZ. Un arranque espectacular en el que ha tenido nada menos que siete aciertos seguidos. Sin embargo, David no pensaba ponérselo fácil y ha querido plantarle cara desde el primer momento, sumando cinco respuestas correctas en su turno.

Ahora bien, Javier no ha perdido ritmo en un solo momento. Acierto tras acierto, sin prácticamente acogerse al Pasapalabra, el concursante del equipo azul ha ido completando las letras. Todavía con 19 segundos por delante, se ha plantado a dos letras del bote, dejando la pelota completamente en el tejado de David.

El líder del equipo naranja ha enfrentado el reto con una máxima: no dejar pasar el tiempo más de lo necesario. Con 68 segundos por delante, debía acertar un mínimo de once palabras para alcanzar el empate. Una lucha a contrarreloj en la que, si bien no ha logrado ganar quedándose a solo dos letras, ha vuelto a demostrar su altísimo nivel en AlaZ.

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