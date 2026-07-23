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Incendio Almorox

Las lágrimas de impotencia de Luciana, evacuada del incendio de Almorox, Toledo, con las llamas quemando las casas: "Estoy recién operada, mi hija me sacó"

El incendio ha llegado hasta la Comunidad de Madrid, donde varias urbanizaciones han sido afectadas. Luciana se enteró de que su casa iba a quedar rodeada por las llamas gracias al aviso de su marido.

Una vecina llora tras su evacuación por el incendio de Almorox

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio de Almorox, en Toledo, mantiene una evolución positiva gracias a los trabajos de extinción, según ha señalado el 112 de la Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales. Pero todavía no ha sido estabilizado.

Fue este miércoles cuando se declaró este incendio, que aunque comenzó en la localidad toledana, se ha extendido hasta la Comunidad de Madrid. Esta situación derivó en señales de ES-Alert enviadas por las autoridades para proceder con los desalojos y confinamientos correspondientes.

De esta manera, tanto los vecinos de la urbanización de El Encinar del Alberche como los de El Pinar han sido evacuados de sus viviendas. Una de las afectadas ha sido Luciana, de la primera urbanización mencionada.

Luciana estaba en su casa con su hija cuando comenzó el incendio, y si no le llega a avisar su marido, ni se hubiera enterado de la aterradora escena que se estaba formando fuera. "Estaba con mi hija, no nos enteramos de que todo estaba incendiándose y fue por mi marido gracias a Dios que un vecino le había avisado de que se estaba incendiando la urbanización".

"Si nos toca, nos toca"

Según la vecina afectada, fue una situación "muy caótica". Además, cuenta entre lágrimas el estado en el que se encontraba: "Yo estoy recién operada, mi hija me sacó de casa y luego otro vecino nos sacó en coche hasta al pueblo".

Tanto ella como su hija fueron transportadas al pueblo, al igual que el resto de su urbanización, donde según señala, "los vecinos se apoyan", ya que se trata de una zona muy unida. Pero el infierno no ha terminado ni para Luciana ni para el resto de los habitantes de El Encinar del Alberche, pues cuando vuelvan a sus casas, estas podrían estar calcinadas por las llamas. Nuestra entrevistada es la primera en reconocerlo: "Espero que no, pero si nos toca, nos toca".

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