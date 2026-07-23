PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Así son los Vicho, la familia que toma el relevo en Padre no hay más que uno, la serie

El universo de Padre no hay más que uno da el salto a la televisión con una historia inédita y nuevos protagonistas: los Vicho, una familia dispuesta a conquistar al público desde el primer episodio.