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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Así son los Vicho, la familia que toma el relevo en Padre no hay más que uno, la serie
El universo de Padre no hay más que uno da el salto a la televisión con una historia inédita y nuevos protagonistas: los Vicho, una familia dispuesta a conquistar al público desde el primer episodio.
Tras el éxito de la saga cinematográfica protagonizada por la familia García Loyola, Padre no hay más que uno, la serie apuesta por una nueva historia con personajes diferentes y un enfoque renovado.
Los Vicho son la familia protagonista de esta ficción dirigida por Inés de León, que amplía el universo creado por Santiago Segura para llevarlo por primera vez a la pequeña pantalla.
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