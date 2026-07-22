El periodista Daniel Valero desmiente el bulo sobre la supuesta especulación de Ferran Torres: "Ha llegado a todas las partes del mundo"

"Si hay algo que ha cambiado del 2010 al 2026 es la situación insostenible de la vivienda". Así comenzaban ayer las declaraciones de Alberto Ibáñez en el Congreso de los Diputados. "En 2010 un piso en Valencia costaba una media de 500 euros, hoy una habitación en piso compartido, 550 euros. Por ello, es fundamental tomar medidas para impedir que empresas o fondos buitre como 'Eleven Future Invest', empresa de Ferran Torres, puedan comprar casas para especular". Con esto, el diputado de Sumar ha hecho saltar todas las alarma sobre el que es considerado el 'héroe' de la Selección Española de Fútbol. Por desgracia, estas declaraciones han ensuciado en cierto modo la victoria de España en el Mundial este pasado domingo de julio.

Pero no ha durado mucho la credibilidad de esta noticia. Aunque ha dado la vuelta al mundo y ya había quien se estaba echando encima de la 'superestrella mundial', hoy ya se ha salido a desmentir lo que es considerado un "bulo". Esta mañana hemos hablado con Daniel Valero, periodista de El Español, que ha investigado el caso y asegura que las informaciones compartidas no son ciertas.

"Alberto habla de acaparar viviendas. Nosotros hemos investigado los activos reales que tiene y no son viviendas, sino un bloque de oficinas. Cuando Forbes dio la información no estaría actualizada", asegura el periodista. Valero ha ampliado la información enumerando las viviendas con las que cuenta Torres: "Lo que sí tiene son viviendas de uso personal: su casa de Barcelona, un par de viviendas en Valencia y otra en la localidad donde veranea. Es decir, para nada es como se describió por el diputado de Sumar".

"El entorno de Ferran está alucinando"

Tras convertirse en un "héroe nacional" al marcar el gol que consiguió esa segunda estrella para España, el entorno de Ferran Torres no da crédito con que el foco ahora esté puesto sobre esta presunta especulación. "El entorno de Ferran está alucinando, porque le está llamando un periodista (refiriéndose a sí mismo) para preguntarles por una cosa que no es su foco actualmente", cuenta el periodista. Tal y como añade, ahora sus familiares están celebrando su logro y para nada esperaban que se pudiera sacar este tema sin siquiera ser cierto.

"Esto lo suelta Sumar ayer y ya hay un teletipo de Reuters, ha llegado a todas las partes del mundo una noticia que es incorrecta. Es bastante sorprendente que se haya actuado así contra una persona que está fuera del debate", ha concluido Valero.

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