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Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

Tasio anuncia a su padre que se marcha de casa tras otra discusión entre ambos: “Lo más razonable es que no siga viviendo bajo su techo”

SUEÑOS DE LIBERTAD

La ruptura entre Tasio y Damián estalla en Sueños de libertad: su padre acepta que abandone la casa

Un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo termina con una decisión que deja a Tasio completamente hundido cuando Damián considera que lo mejor para todos es que se marche del hogar.

La tensión entre Tasio y Damián aumenta después de que el joven ayudara a Gabriel con el plan para reformular los perfumes. Tasio confiesa que ya no se siente querido en casa y plantea marcharse.

Lejos de intentar retenerlo, Damián responde que esa es la opción más razonable. La reacción de su padre deja a Tasio destrozado y agrava aún más la fractura entre ambos.

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