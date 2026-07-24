La ruptura entre Tasio y Damián estalla en Sueños de libertad: su padre acepta que abandone la casa

La tensión entre Tasio y Damián aumenta después de que el joven ayudara a Gabriel con el plan para reformular los perfumes. Tasio confiesa que ya no se siente querido en casa y plantea marcharse.

Lejos de intentar retenerlo, Damián responde que esa es la opción más razonable. La reacción de su padre deja a Tasio destrozado y agrava aún más la fractura entre ambos.

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