La emotiva carta de Cayetano Rivera a su madre, Carmina Ordóñez, 22 años después de su muerte

Cayetano Rivera ha recordado a su madre, Carmina Ordóñez, cuando se han cumplido 22 años de su fallecimiento. El torero ha abierto su álbum familiar para compartir varias fotografías de su infancia junto a ella y ha acompañado las imágenes con una emotiva carta llena de amor y agradecimiento.

"Madre, gracias. Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio", ha comenzado escribiendo. Unas palabras con las que ha querido poner en valor el apoyo que Carmina le brindó durante toda su vida, especialmente cuando atravesaba algún momento complicado.

"Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar", ha continuado. Cayetano también ha recordado los valores que recibió de su madre y que han terminado marcando su forma de entender la familia y las relaciones personales: "Me enseñaste valores con tu ejemplo. Me inculcaste principios".

La publicación ha llegado este 23 de julio, fecha en la que se han cumplido 22 años de la muerte de Carmina Ordóñez. 'La Divina' falleció en 2004, a los 49 años, dejando un enorme vacío en la vida de sus tres hijos: Francisco Rivera, Cayetano Rivera y Julián Contreras.

Cayetano tenía 27 años cuando perdió a su madre y nunca ha ocultado lo difícil que ha sido para él superar su ausencia. A lo largo de los años, el diestro ha mantenido muy presente su recuerdo y ha hablado de ella como una mujer generosa, divertida y con un gran corazón.

Con este nuevo homenaje, el torero ha demostrado que, aunque hayan pasado más de dos décadas, el recuerdo de Carmina continúa intacto.