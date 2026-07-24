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Cruz Sánchez de Lara señala lo evitable de los incendios: "Conocemos a gente que está perdiendo sus casas"

Los devastadores incendios de Ávila y Madrid han llevado a elevar el nivel de emergencia a 3, emergencia nacional. Los afectados y evacuados se cuentan por miles en una crisis contra la que ya se lucha con la gestión del Estado. En Espejo Público han abordado las causas y medidas que pueden prevenir que se repitan desastres similares.

Cruz Sánchez de Lara, incendios

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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La situación de los incendios en el centro de la península es de extrema gravedad. Hasta tal punto que la Comunidad de Madrid solicitaba la subida del nivel de emergencia a nivel 3, lo que sucedía la tarde del jueves, quedando bajo responsabilidad del Estado la gestión de la crisis. Son incendios "fuera de la capacidad de extinción", en palabras de los responsables de emergencias.

"El sol desapareció"

Lorena García, periodista y presentadora de Espejo Público de Verano, señala lo preocupante de las características cada vez más comunes de los incendios que asolan España llegado el verano. Que en este caso hizo que la tarde noche del jueves las 3 columnas de humo se unían y cubrían el cielo desde la zona de los incendios en Ávila y Madrid, por todo el centro peninsular. El sol se perdía de vista en una atmósfera lúgubre y el olor a quemado llegaba a más de 50 kilómetros de distancia. Después la luna se volvía roja, apuntaba la abogada Cruz Sánchez de Lara, "se veía el cambio de color del cielo, por el humo, de una forma aterradora. Era un cambio horrible".

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE en el Congreso destacaba que los medios estatales ya se encontraban desplegados sobre el terreno así como la importancia de la colaboración entre las administraciones central y autonómicas de Ávila y Madrid. Insistía en actuar frente a la crisis climática, indiscutible evidencia científica. Sin embargo no mencionaba la limpieza de los montes y alrededores de los pueblos, que sí recordaba Cruz.

"No pasa nada por pedir ayuda al Estado"

La abogada y activista en asuntos relacionados con los derechos humanos, vicepresidenta ejecutiva de 'El Español', apuntaba que estos desastres dejan "una única cosa positiva". Valora el ascenso del nivel de emergencia a tres, a petición de la Comunidad de Madrid, "no pasa absolutamente nada, es lo que tienen que hacer las Comunidades Autónomas, decir: 'esto es más grande de lo que alcanzan mis competencias' (…)".

"Tenemos que coger las riendas del problema gravísimo"

Hacía alusión a unas recientes declaraciones del experto en incendios Paco Castañares en Espejo Público: "Se invirtieron 7.600 millones de euros en reparar los efectos del fuego y con 3.800 de inversión podría haber sido suficiente para evitarlo. Es un mensaje claro en el que tenemos que coger las riendas del problema gravísimo".

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