Paloma García-Pelayo habla de la posible salida del hospital de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Kiko Rivera ha sufrido un segundo ictus, que él mismo ha descrito como "un poco más fuerte" que el que padeció en 2022. A pesar del susto, el artista evoluciona favorablemente, se encuentra estable y permanece acompañado por su pareja, Lola García, y por su madre, Isabel Pantoja.

La colaboradora Paloma García-Pelayo ha confirmado que Kiko ya ha sido trasladado a planta y que podría recibir el alta en las próximas 24 o 48 horas. Según diversas publicaciones, el DJ habló en primer lugar con su tío Agustín y, posteriormente, con su madre. Aunque le pidió que no viajara hasta Sevilla, la cantante decidió desplazarse de inmediato. Isabel Rábago ha destacado este gesto, asegurando que, en cuanto conoció la noticia, "cogió el primer avión y se fue directa".

Este episodio podría marcar un nuevo acercamiento entre madre e hijo. La reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera parece haberse consolidado en los últimos meses. Según el periodista Nacho Gay, "hace tres meses no se hablaban", pero las conversaciones en torno a la posible venta de Cantora favorecieron ese esperado reencuentro que parecía imposible. De hecho, el colaborador señala que ambos volvieron a verse en abril y que "se han visto dos veces en los últimos siete años".

Sin embargo, la relación de Kiko con su hermana Isa Pantoja continúa siendo muy complicada. "Es una pena porque hay una desconexión total", lamentó Paloma García-Pelayo, dejando claro que el distanciamiento entre ambos sigue sin resolverse.

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