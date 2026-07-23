La “mini victoria” que le ha dejado dormir a David “a pierna suelta”

Con 34.200€ y 76 programas acumulados, David ha llegado a Pasapalabra celebrando una “mini victoria”. Y es que, como el propio concursante ha revelado, “evitar la silla azul” es todo un alivio con el que ha podido “dormir a pierna suelta”.

AlaZ sigue poniendo a prueba tanto a David como a Javier no solo en lo que respecta a sus conocimientos, sino en su capacidad de “aclimatarse” a las nuevas normas establecidas. Por eso, un empate es igual de satisfactorio para ambos, esquivando ese estresante momento en el que pueden verse obligados a abandonar el plató para siempre.

Javier, por su parte, ya suma 106 programas y un total de 81.000€, siendo “un nonato” cuando empezó su andadura en Pasapalabra. Una broma que Roberto Leal ha recogido, explicando cómo lo “trajo en brazos” en su primer día. ¡Revive esta divertida presentación en el vídeo de arriba!

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