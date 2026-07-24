Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Isabel Rábago responde a las nuevas declaraciones de Gabriela Guillén: "Te has sentado en los platós para hablar de ello"

Isabel Rábago contesta a Gabriela Guillén tras sus nuevas declaraciones en las que se ha seguido mostrando muy molesta con como se ha tratado el tema de su familia en televisión.

Isabel Rábago

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Gabriela Guillén ha vuelto a alzar la voz tras el revuelo generado por sus anteriores declaraciones, en las que pidió públicamente a las colaboradoras Isabel Rábago y Pilar Vidal que "se laven un poco la boca antes de hablar de mi hijo y de mi familia". Unas palabras que llegan antes de que ambas tertulianas defendieran que en ningún momento habían hablado mal de ella ni, mucho menos, de un menor, sino que simplemente habían opinado sobre un asunto de interés relacionado con un personaje público.

Pilar Vidal

Lejos de dar por zanjada la polémica, Gabriela se ha mostrado de nuevo muy contundente. "Que tengan cuidado" y "están hablando de mí todo el rato", ha asegurado visiblemente molesta, aunque reconoce que entiende que este tipo de temas se comenten en los programas del corazón. Sin embargo, insiste en que lo que no comparte es "la forma tan burlona" en la que, según ella, se ha tratado el asunto.

Tras estas nuevas declaraciones, Isabel Rábago ha querido responder rebajando la tensión. La colaboradora ha explicado que lamenta que Gabriela se haya sentido ofendida y le ha pedido perdón si el problema ha sido el tono empleado. Además, ha subrayado que únicamente hablan de ella cuando es noticia, dejando muy claro que no es nada personal.

"Te has sentado en los platós de televisión para hablar de ello", ha recordado Rábago, defendiendo que fue la propia Gabriela quien decidió hacer pública su historia. Aun así, la periodista ha reiterado sus disculpas si las formas utilizadas han sido las que finalmente han provocado el malestar de Guillén.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Un vecino de Villa del Prado, desesperado tras su evacuación

Un vecino de Villa del Prado, desesperado por no poder acceder a su vivienda: "Necesito saber si mis hijas tienen un techo donde vivir"

Desalojado incendios

El aviso de un vecino desalojado sobre el Safari de Madrid: "Si los animales hacen una estampida, tiran las vallas y tenemos aquí un 'Jumanji'"

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids: actuaciones, decisiones y grandes invitados

Cuca Gamarra rechaza las explicaciones de Zapatero
Cuca Gamarra

Cuca Gamarra cree que Zapatero "nos toma por tontos" en sus explicaciones: "Es una gran estafa para los españoles"

Isabel Rábago
En directo

Isabel Rábago responde a las nuevas declaraciones de Gabriela Guillén: "Te has sentado en los platós para hablar de ello"

Ana Mena, coach de La Voz Kids
Esta noche a las 22:00h

Doce talents, un sueño y el pase a la Final: así arranca la Semifinal de La Voz Kids

Los nervios estarán a flor de piel en una de las noches más decisiva de la edición en la que conoceremos a los finalistas.

Víctor Gutiérrez pone la mano en el fuego por Zapatero
CASO ZP

Víctor Gutiérrez pone la mano en el fuego por Zapatero: "¿Cómo no voy a creer la palabra del presidente que trajo más avances a este país?

El diputado socialista respalda las declaraciones del expresidente durante su entrevista de ayer y asegura que desde su partido están deseando que demuestre su inocencia.

Cruz Sánchez de Lara, incendios

Cruz Sánchez de Lara señala lo evitable de los incendios: "Conocemos a gente que está perdiendo sus casas"

Un desalojado por los incendios en Ávila se rompe en directo

Fernando, desalojado por los incendios en Ávila, se rompe tras pasar la noche fuera de casa: "Echo de menos mi cama"

Javier se queda a dos del bote en AlaZ y David intenta remontar en una carrera a contrarreloj

Javier se queda a dos del bote en AlaZ y David intenta remontar en una carrera a contrarreloj

Publicidad