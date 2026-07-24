Isabel Rábago responde a las nuevas declaraciones de Gabriela Guillén: "Te has sentado en los platós para hablar de ello"

Gabriela Guillén ha vuelto a alzar la voz tras el revuelo generado por sus anteriores declaraciones, en las que pidió públicamente a las colaboradoras Isabel Rábago y Pilar Vidal que "se laven un poco la boca antes de hablar de mi hijo y de mi familia". Unas palabras que llegan antes de que ambas tertulianas defendieran que en ningún momento habían hablado mal de ella ni, mucho menos, de un menor, sino que simplemente habían opinado sobre un asunto de interés relacionado con un personaje público.

Lejos de dar por zanjada la polémica, Gabriela se ha mostrado de nuevo muy contundente. "Que tengan cuidado" y "están hablando de mí todo el rato", ha asegurado visiblemente molesta, aunque reconoce que entiende que este tipo de temas se comenten en los programas del corazón. Sin embargo, insiste en que lo que no comparte es "la forma tan burlona" en la que, según ella, se ha tratado el asunto.

Tras estas nuevas declaraciones, Isabel Rábago ha querido responder rebajando la tensión. La colaboradora ha explicado que lamenta que Gabriela se haya sentido ofendida y le ha pedido perdón si el problema ha sido el tono empleado. Además, ha subrayado que únicamente hablan de ella cuando es noticia, dejando muy claro que no es nada personal.

"Te has sentado en los platós de televisión para hablar de ello", ha recordado Rábago, defendiendo que fue la propia Gabriela quien decidió hacer pública su historia. Aun así, la periodista ha reiterado sus disculpas si las formas utilizadas han sido las que finalmente han provocado el malestar de Guillén.

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