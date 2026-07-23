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Mejores momentos | 23 de julio

La increíble voz de Javier deslumbra en Pasapalabra con una ópera de Pavarotti

Javier ha aprovechado la victoria de su equipo en La Pista para demostrar, una vez más, su increíble voz en el plató.

La increíble voz de Javier deslumbra en Pasapalabra con una ópera de Pavarotti

La increíble voz de Javier deslumbra en Pasapalabra con una ópera de Pavarotti

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Borja Tamayo
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Antonio Garrido ha triunfado en La Pista tras acertar con tan solo unos pocos acordes la canción que Roberto Leal le ha planteado. Se trataba de nada menos que ‘Caruso’, de Pavarotti, y a pesar de no ser capaz de recordar la letra, su divertida interpretación le ha valido los cinco segundos al equipo naranja.

Ahora bien, el show estaba lejos de terminar. El presentador es consciente de a quién le hace las preguntas de AlaZ cada día y, aprovechando la ocasión, le ha pedido a Javier una breve versión de esta ópera. ¡A capella!

Javier ha dudado unos segundos antes de ponerse en marcha, ya que “después de comer” no es precisamente fácil actuar en estos términos. Sin embargo, en cuanto ha cogido aire y ha comenzado a interpretar, ha dejado claro que lo fácil no va mucho con él. Un momento sobrecogedor que ha concluido con el más sonoro de los aplausos y que puedes volver a ver en el vídeo de arriba.

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