Localizaciones
El equipo de Ágata y Lola explica la importancia de Vigo en la serie: “Es una joya”
El equipo técnico y el elenco de la serie han explicado por qué escogieron esta ciudad y sus alrededores para rodar la serie.
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Ágata y Lola se ha rodado en Vigo y alrededores y, en los dos capítulos que ya están disponibles en atresplayer, hemos podido ver algunos lugares muy reconocidos de la ciudad.
Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie, nos ha explicado que decidieron rodar en Vigo porque “en un radio muy pequeño tienes espacios naturales muy diferentes”. María Togores, la directora, ha añadido que la arquitectura de Vigo es muy especial y que no se encuentra en muchos sitios.
El equipo ha rodado en playas, bosques, acantilados y muchos actores han descubierto lugares únicos en Vigo y alrededores. “El mero hecho de llegar al rodaje todos los días y ver el mar no está pagado”, nos confesaba Antonio Garrido. ¡Escucha todo lo que nos han contado sobre las localizaciones de Ágata y Lola en el vídeo de arriba!
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