Víctor Gutiérrez pone la mano en el fuego por Zapatero: "¿Cómo no voy a creer la palabra del presidente que trajo más avances a este país?

José Luis Rodríguez Zapatero concedió ayer una entrevista en el programa de RTVE Mañaneros 360, donde respondió a las cuestiones más polémicas de los últimos tiempos: su implicación en el caso Plus Ultra o la procedencia de las joyas incautadas.

"No hablé con ninguna autoridad publica del rescate de Plus Ultra" o "Las joyas ni tenían uso ni destino ni el valor que ahora se ha atribuido" son dos de las frases que más se han repetido en las últimas 24 horas.

El contador de la negación de Zapatero

En Espejo Público, hemos elaborado un contador que hemos denominado "El contador de la negación", en el que se ha llevado a cabo un recuento de las veces que el expresidente de España ha empleado la palabra "no", de cualquiera de las maneras.

Según el contador, Zapatero dijo "no" 70 veces, empleó 19 "ni" para encadenar varias negaciones, 7 "en absoluto" y utilizó la palabra "niego" hasta en 2 ocasiones. En conclusión, el socialista lo niega TODO, y no puede ser más tajante.

"Hizo un ejercicio de valentía"

Y, aunque sigue generando dudas entre la oposición y gran parte de la población, hay quien sigue convencido de que una persona que ha tenido tal influencia sobre la sociedad, no puede estar mintiendo tan descaradamente.

Este es el caso de Víctor Gutiérrez, diputado en el Congreso por el Partido Socialista. Gutiérrez asegura que "quienes mas ganas tenemos de que demuestre su inocencia somos nosotros", refiriéndose a los socialistas. Además, considera que Zapatero "ayer hizo un ejercicio de valentía y responsabilidad porque se sentó en directo en la televisión pública, a responder a todas las preguntas incómodas".

Y si hay algo que el socialista tiene claro es que pondría la mano en el fuego por el que fuera presidente de España, ya que durante su legislatura logró cosas que considera dignas de tener en cuenta. Yo creo en su palabra porque, "¿Cómo no voy a creer la palabra del presidente que trajo el final de ETA, los avances en igualdad mas grandes en este país...?"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.