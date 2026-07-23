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Mejores momentos | 23 de julio

Antonio Garrido y Javi Collado recuerdan la intensa escena que rodaron juntos en Ágata y Lola

Los dos actores coincidieron grabando un episodio de la nueva serie que se ha estrenado recientemente en atresplayer.

Antonio Garrido y Javi Collado recuerdan la intensa escena que rodaron juntos en Ágata y Lola

Antonio Garrido y Javi Collado recuerdan la intensa escena que rodaron juntos en Ágata y Lola

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Patri Bea
Patri Bea
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Antonio Garrido ha vuelto por todo lo alto a Pasapalabra y ha aprovechado la ocasión para hablarnos de la nueva serie que acaba de estrenar en atresplayer, Ágata y Lola, en la que ha coincidido con otro de los invitados del programa, Javi Collado.

Los dos han recordado una intensa escena que grabaron juntos para el segundo capítulo en el que Antonio perseguía al personaje interpretado por Javi. De hecho, el momento estuvo cargado de tensión porque Collado tenía que fingir que se tiraba de un octavo piso y debía inclinarse de verdad, aunque con seguridad.

“Dije voy a crear, voy a quitarme la alianza y la voy a dejar aquí. Cuando lo hice, dije: ¿y ahora dónde estoy sujeto yo?”, ha recordado Collado. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play al vídeo de arriba!

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