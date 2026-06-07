Pedro Sánchez y Begoña Gómez asisten al Primavera Sound en medio de los escándalos que salpican al PSOE

En el inicio de la visita del papa León XIV en Madrid, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto su esposa Begoña Gómez, viajó el sábado a Barcelona con motivo de la celebración del festival Primavera Sound. Además, también ha estado acompañado del presidente catalán Salvador Illa.

El jefe del Ejecutivo se ha trasladado a la capital catalana después de recibir al pontífice. Durante la jornada, ha podido presenciar las actuaciones de Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.

En su cuenta de Instagram, Sánchez ha compartido que el "Primavera Sound es mucho más que música. Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía".

Explica que se trata de un festival que cuenta con un compromiso "con valores como la paz, la solidaridad y la defensa de una cultura que nos acerca y nos une": "Su éxito internacional habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad".

"Tiene un problema de corrupción"

Sin embargo, mientras el jefe del Ejecutivo disfrutaba de uno de los mayores festivales del mundo, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, le exigía explicaciones "claras y convincentes" ante las últimas informaciones sobre el PSOE, de quien ha asegurado que "tiene un problema de corrupción".

Ha sido tajante en sus declaraciones señalando que "el que sepamos cómo operan las fuerzas reaccionarias no quita que seamos conscientes de que el PSOE tiene un problema con la corrupción y que, si tuviera la casa limpia, no habría base para esa estrategia de derribo".

Por ello manifiesta a Sánchez que, "como máximo dirigente" del partido, asuma la responsabilidad "de haber elegido a dos responsables de Organización", es decir, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los cuales afirma que han realizado "prácticas rechazables".

Del mismo modo le ha reclamado que aclare "qué hacía un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos", en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo ha insistido que Izquierda Unida "es incompatible con la corrupción" y ha expresado algunas iniciativas planteadas por el partido como "la regulación de los expresidentes" con el objetivo de evitar "que la información privilegiada que tienen sobre el país les suponga una relación con lobbies para sus intereses".

Las derechas "exhiben sus intenciones"

Maíllo ha subrayado que "ante la parálisis del PSOE" y "si Moncloa sigue con sus decisiones unilaterales sin tener en cuenta la otra parte del Gobierno", ha dicho que se sienten "liberados de estas", por lo que propondrán "directamente a la sociedad española las medidas que de manera urgente tenemos que abordar en la agenda de gobierno".

Aunque a pesar de considerar que España vive "momentos cruciales" con "la derecha y la extrema derecha exhibiendo sus intenciones sin pudor", ha asegurado que IU "no va a abrir las puertas de lo que quieren" ambas, en alusión a una moción de censura.

No obstante ha avisado al partido liderado por Pedro Sánchez: "O espabilan en el PSOE o les espabilamos por el bien del país". Y ha añadido que "No queremos que sea un conejo en la chistera para desviar la parálisis del PSOE en sus corruptelas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.