Los ventiladores de mano, la estrella para combatir este verano la ola de calor

Las altas temperaturas nos hacen buscar medios para combatir el calor. Y este verano la estrella son los ventiladores pequeños, de poco peso y que los podemos llevar en la mano o en el cuello. Es fácil ver cochecitos de bebé con ellos puestos o personas utilizándolos en la calle o en el trabajo. Para algunos el invento no les convence mucho.

Todo vale pero lo más importante: protegerse del sol e hidratarse. Se ha disparado la venta de los pequeños ventiladores manuales o de cuello los consideran más prácticos que un abanico. Su diseño sin aspas, con varias velocidades y con hasta 15 horas de batería explican por qué es un producto de lo más vendido.

Sin embargo, hay personas que, aunque conocen el producto, no lo utilizan. En casa, los aires acondicionados o los ventiladores de techo ayudan a sobrellevar las altas temperaturas. Pero en la calle, los abanicos son el recurso más popular, pero después de un rato te cansas.

"No me veo con un ventilador por la calle", comenta un usuario, mientras que otros aseguran que "si lo tuviese si lo utilizaría". Este modelo de ventilador es un éxito en la venta online. Sus prestaciones y un precio que no supera los 26 euros explican su fama.

Los productos de hielo

Este verano también se han hecho famosos los chalecos de hielo y sobrebotas aislantes que tanto han utilizado los futbolistas en el Mundial. Aumentan el uso de sombrillas y paraguas para protegernos del sol. Y como no, los medios de siempre.

El preparador físico de la selección española, Carlos Cruz, explica que "nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador reduciendo la temperatura corporal".

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