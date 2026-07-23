Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Proteger del calor

Los ventiladores de mano, la estrella para combatir este verano la ola de calor

Las latas temperaturas han convertido a los ventiladores de mano o de cuello en las estrellas del verano. Se han convertido en los productor más vendidos en los mercados online. Cada vez son más los productos fabricados para ayudar a combatir las olas de calor

Antena 3 Noticias

Los ventiladores de mano las estrellas del verano | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

Las altas temperaturas nos hacen buscar medios para combatir el calor. Y este verano la estrella son los ventiladores pequeños, de poco peso y que los podemos llevar en la mano o en el cuello. Es fácil ver cochecitos de bebé con ellos puestos o personas utilizándolos en la calle o en el trabajo. Para algunos el invento no les convence mucho.

Todo vale pero lo más importante: protegerse del sol e hidratarse. Se ha disparado la venta de los pequeños ventiladores manuales o de cuello los consideran más prácticos que un abanico. Su diseño sin aspas, con varias velocidades y con hasta 15 horas de batería explican por qué es un producto de lo más vendido.

Sin embargo, hay personas que, aunque conocen el producto, no lo utilizan. En casa, los aires acondicionados o los ventiladores de techo ayudan a sobrellevar las altas temperaturas. Pero en la calle, los abanicos son el recurso más popular, pero después de un rato te cansas.

"No me veo con un ventilador por la calle", comenta un usuario, mientras que otros aseguran que "si lo tuviese si lo utilizaría". Este modelo de ventilador es un éxito en la venta online. Sus prestaciones y un precio que no supera los 26 euros explican su fama.

Los productos de hielo

Este verano también se han hecho famosos los chalecos de hielo y sobrebotas aislantes que tanto han utilizado los futbolistas en el Mundial. Aumentan el uso de sombrillas y paraguas para protegernos del sol. Y como no, los medios de siempre.

El preparador físico de la selección española, Carlos Cruz, explica que "nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador reduciendo la temperatura corporal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

Antena 3 Noticias

Última hora de los incendios en España: Realojan cuatro municipios más por la mejora del incendio de La Mierla (Guadalajara)

Policía local en una foto de archivo

Dos padres acusados de abandonar a su hija de dos años en "condiciones insalubres"

Radares de la DGT

Estos son los radares que más multan en España: consulta dónde se encuentran

Ayuntamiento de Valtierra, en Navarra
Navarra

El Gobierno autoriza un referéndum en Valtierra (Navarra) sobre un nuevo centro de salud

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Antena 3 Noticias
Proteger del calor

Los ventiladores de mano, la estrella para combatir este verano la ola de calor

Las latas temperaturas han convertido a los ventiladores de mano o de cuello en las estrellas del verano. Se han convertido en los productor más vendidos en los mercados online. Cada vez son más los productos fabricados para ayudar a combatir las olas de calor

Incendio por un escape de gas en la plaça de Sants
Deflagración

Ocho heridos, dos de ellos graves, por una explosión de gas en Barcelona

Ha ocurrido en el acceso de la estación de metro L5 de la Plaça de Sants.

Prohíben fumar en aviones comerciales

Efemérides de hoy 23 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 23 de julio?

Imagen de una de las vecinas de El Encinar del Alberche

El incendio de Almorox obliga a evacuar a los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche

Incendio en Almorox

El incendio de La Mierla mantienen en vilo a España con miles de hectáreas calcinadas y decenas de evacuados

Publicidad