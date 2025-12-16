“¿Por qué nadie me cree?”: Uras se derrumba ante Çağla tras ser descubierto con Maral

Çağla ha seguido a Harun y, sin esperarlo, ha acabado en la puerta de la casa de Maral. Justo entonces, ha descubierto que allí estaba Uras. Nada más verle, Çağla lo ha obligado a salir a la calle a hablar.

Le ha dicho que les ha dejado en evidencia, que hoy hasta han sentido pena por él. Le ha recordado que Bahar no quería que dimitiera, que todos han ido corriendo al hospital para apoyarle… “¿Y tú qué haces? ¿En qué estabas pensando, Uras, presentándote aquí esta noche como un sinvergüenza?”, le ha reprochado, fuera de sí.

Uras, acorralado, le ha pedido que pare. Le ha asegurado que no ha ido allí a acostarse con Maral ni a engañar a nadie, que solo quería hablar de la desaparición de las cámaras de seguridad y del disco duro. Pero Çağla no se lo ha creído. Para ella, verlo en casa de Maral después de todo lo ocurrido ha sido la confirmación de sus peores miedos.

Desesperado, Uras ha sacado el móvil. Le ha enseñado el registro de llamadas a Maral, los mensajes y la ubicación que ella misma le ha enviado. Le ha pedido que mire la hora a la que ha llegado y la hora a la que ha salido, que use la lógica: “Solo intento salvar mi matrimonio, Çağla. ¿Por qué nadie me cree?”, le ha suplicado.

Por un momento, Çağla ha dudado. Entonces él ha jugado su última carta. Le ha pedido, casi de rodillas, que no le cuente nada a Seren. Le ha dicho que, si ella se entera de que ha estado en casa de Maral, será su fin y le arrebatará la única oportunidad que tiene de recuperar a su mujer.