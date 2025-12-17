Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces, “invitados premium” para despedir la temporada de El 1%

El 1% cierra esta noche, tras El Hormiguero, su segunda temporada. El formato se alza como líder y lo más visto de la noche de los miércoles con una media de 900.000 seguidores, más de 2,1 millones de espectadores únicos y el 12,7% de cuota. En el octavo y último programa de esta edición, Arturo Valls recibirá a 100 nuevos concursantes que se enfrentarán a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio.

Entre los concursantes también habrá, como siempre, participantes famosos que no optan a ningún premio, pero que tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición. En la última entrega de esta temporada de El 1% estarán Julián López, Mamen Mendizabal y Carlos Areces.

El formato original es todo un fenómeno mundial. El objetivo es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico.