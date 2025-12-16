Antena3
Hoy, Abraham Mateo llenará de ritmo la noche en El Hormiguero

El artista será el encargado de animar la fiesta en una noche que promete emociones fuertes.

Abraham Mateo en El Hormiguero

El Hormiguero recibirá a Abraham Mateo en un momento especialmente dulce de su trayectoria profesional. El cantante atraviesa un gran éxito a nivel mundial gracias a Quiero decirte, el tema que interpreta junto a Ana Mena y que ha conquistado el planeta entero.

Además, Abraham Mateo conmemora veinte años de carrera musical, una cifra que refleja su evolución constante desde que comenzó siendo apenas un niño hasta convertirse en uno de los artistas más versátiles del panorama actual.

Sobre él:

Abraham Mateo inició su carrera musical a una edad muy temprana y, desde entonces, ha construido una trayectoria sólida y en constante crecimiento. Con numerosos éxitos, colaboraciones internacionales y una evolución artística notable, se ha consolidado como uno de los artistas españoles con mayor proyección fuera de nuestras fronteras. Su capacidad para reinventarse y su conexión con el público lo mantienen como una figura clave de la música actual.

Abraham Mateo en El Hormiguero

