Hoy, Cristina Pedroche promete una noche mágica en El Hormiguero

La maestra de ceremonias de las Campanadas junto a Alberto Chicote estará en el programa para desvelar algún secreto sobre su misterioso vestido.

Cristina Pedroche en El Hormiguero

El Hormiguero recibirá esta noche a Cristina Pedroche, que encara uno de los momentos más importantes del año televisivo: las Campanadas. La presentadora se prepara para celebrar sus duodécimas Campanadas, que volverá a compartir con Alberto Chicote en una noche de lo más especial.

Durante la entrevista, la invitada dará algunas pistas sobre las sorpresas que está preparando para la cita de Fin de Año y sobre cómo vive la cuenta atrás hacia un evento que se ha convertido en una tradición imprescindible. Este año, además, las Campanadas podrán seguirse en retransmisión simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer, reforzando aún más su carácter de gran acontecimiento televisivo.

Sobre ella:

Cristina Pedroche es una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión española. Su cercanía, naturalidad y presencia constante en los grandes formatos de Atresmedia la han convertido en un rostro imprescindible de la pequeña pantalla. Año tras año, su participación en las Campanadas la consolida como una de las figuras más representativas de la noche de Fin de Año.

