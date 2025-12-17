Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

A Trancas y Barrancas

Abraham Mateo confiesa las experiencias paranormales vividas en su familia: "Es muy fuerte"

El cantante ha contado en El Hormiguero algunos de sus datos más personales y algunos desconocidos, desde su merienda favorita hasta que tuvo un camaleón como mascota, pasando por su afición al boxeo.

Abraham Mateo confiesa las experiencias paranormales vividas en su familia: "Es muy fuerte"

Alberto Mendo
Publicado:

Abraham Mateo se ha desnudado, artística pero también personalmente, en su nueva visita a El Hormiguero. El cantante ha hecho un repaso a sus 20 años de carrera musical, ha hablado del lado más duro de la fama,ha demostrado sus habilidades más extrañas y ha terminado cantando en directo con la única compañía de la guitarra tocada por Pablo Motos.

¡Menudo regalo! Abraham Mateo canta en directo en El Hormiguero

Tras la entrevista del presentador, el invitado ha mantenido su sinceridad con el test rápido que le tenían preparado Trancas y Barrancas. Ha empezado contando que su merienda favorita es "pan con mantequilla y mermelada de melocotón" y que el ejercicio que más pereza le da en el gimnasio es "la gaviota".

Abraham ha recordado que ha tenido loros y un camaleón entre otras mascotas, ha reconocido que es un desastre con los móviles y ha confesado que 'Rocky Balboa' es su película favorita. De hecho, ha recordado que participó en una velada de boxeo. Por último, el cantante ha reconocido su curiosidad con lo esotérico y ha contado sorprendentes experiencias paranormales que han ocurrido en su familia: "Mi abuela María se levantó, fue al baño y vio a su madre, que ya había fallecido, arrastrando como un ataúd hasta el cuarto donde dormían mi tío Damián y mi tío José Mari, y a la semana siguiente le atropelló un autobús a mi tío Damián, yendo al colegio, y lo dejó en coma mucho tiempo". ¡Descubre este momento al completo en el vídeo!

