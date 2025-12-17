Arantxa del Sol, emocionada al recordar a Carla Duval: "Tenía tantas ganas de vivir que la pérdida fue muy dura"

Arantxa del Sol nació para el espectáculo. Pese a que comenzó como modelo y presentadora de televisión, pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la interpretación.

Durante años giró por toda España con la obra de teatro Brujas, donde coincidió con Carla Duval. Ambas entablaron una bonita amistad y desarrollaron un vínculo imparable, que terminó con el trágico fallecimiento de Carla.

La actriz falleció a causa de un cáncer producido por el papiloma humano, poco tiempo de dejar la gira con Brujas. "Fue una lección estar a su lado en sus últimos años de vida", nos cuenta Arantxa, "tenía tantas ganas de vivir...".

Arantxa ha confesado que descubrió en Carla un gran apoyo y una gran amiga y se ha emocionado hablando de sus últimos momentos. "La pérdida fue muy dura", advierte. ¡Dale al play para escuchar su entrevista en el vídeo de arriba!