Revive la entrevista completa a Abraham Mateo en El Hormiguero

La presencia de AbrahamMateo en El Hormiguero ha llenado el programa de juventud y buena energía. El artista ha regalado instantes espontáneos y cercanos que han conquistado a la audiencia.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre lo complicado que fueron sus inicios tratando de compatibilizar su vida de artista y su etapa estudiantil. Según ha contado, sufrió mucho porque había compañeros que le hacían insufrible su estancia en el instituto.

Tras esto, Abraham ha desvelado cómo fue su experiencia grabando un videoclip junto a Jenifer Lopez y Yandel. El invitado ha relatado todos los secretos detrás de uno de sus proyectos más impresionantes.

También ha habido tiempo de conocer algunas de sus habilidades más extrañas. El cantante ha demostrado su gran flexibilidad y su habilidad para hacer twerking con la nariz.

Por último, Abraham nos ha regalado un cierre de entrevista inolvidable versionando a Miguel Gallardo con una preciosa interpretación de Hoy tengo ganas de ti en lo que ha sido, sin duda, uno de los momentazos de la noche.