Quién es Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y 'mano derecha' de María Jesús Montero

La detención de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ha desatado una nueva investigación sobre la corrupción que envuelve al entorno del Gobierno y de Pedro Sánchez. Además de Díez, el expresidente de la SEPI en Andalucía, Vicente Fernández, fue arrestado también el pasado miércoles.

Fernández estuvo vinculado con la empresa Servinabar, empresa en la que influyó el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama del caso Koldo. Fue absuelto el pasado viernes por la Audiencia Provincial de Sevilla por un presunto amaño de una mina en la provincia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Vicente Fernández llegó mediante una oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en el año 1999, lugar en el que aún conserva su cargo. Además, ha llevado diversas asesorías jurídicas y la Agencia Tributaria de Andalucía.

Vicente Fernández es una persona de máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que ejerció como su "mano derecha" y acabó en la intervención general de la Junta de Andalucía, entre febrero de 2016 y junio de 2018. En este conglomerado gestiona participaciones de empresas estratégicas del sector nacional, y no logró llegar a los dos años de mandato: dinmitió tras su imputación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Antes de que Montero confiara en Vicente Fernández para liderar el organismo, trabajó en la Junta de Andalucía desde el 2016 hasta el nombramiento de María Jesús Montero como vicepresidenta del Ejecutivo.

Se estima que la SEPI cuenta con un presupuesto que supera los 35.000 millones de euros. Su gran experiencia en la política territorial se complementa con su participación como secretario general de Innovación en el mandato de la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, durante aproximadamente cuatro años.

Relación entre Vicente Fernández y Santos Cerdán

La empresa en la que ejercía una fuerte influencia Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL, relacionada con el Caso Koldo e investigada por cobrar comisiones del 2% del importe de obras licitadas por el Ministerio de Transportes, contrató a Vicente Fernández durante un año y medio.

Asimismo, se supone los años que estuvo contratado por Antxón Alonso, 2021 y 2023, contaba con un salario de más de 100.000 euros. Alonso también ha sido detenido este jueves por la UCO con motivo de investigaciones en contrataciones públicas.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, fue preguntada por su relación con Fernández, a lo que sentenció que ese asunto se quedó en el pasado lejano.

