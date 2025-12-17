Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Caso Koldo

Elisa Beni, aliviada por el informe del CNI que causó el "cortocircuito" del PSOE: "Sánchez tenía decidido enviara a Ábalos a Defensa"

Con el caso Koldo de plena actualidad la periodista abordaba los últimos acontecimientos de esta trama de presunta corrupción que implica a ex miembros del Partido Socialista y el Gobierno. Elisa Beni aseguraba sentir ternura por sus intentos "de engañar a los jueces".

Elisa Beni

Andrés Pantoja
Publicado:

La mañana de este miércoles se celebraba la comparecencia del exsecretario de Organización del Partido Socialista en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Santos Cerdán, en libertad provisional después de su paso por la prisión de Soto del Real de 4 meses y 20 días.

"Con el juez no se habla, el juez te interroga"

Después de las distintas declaraciones públicas del propio Cerdán, del exministro de transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor y mano derecha, Koldo García; la periodista Elisa Beni mostraba sorpresa por la estrategia que llevarían acabo: "A mí me da ternura cuando les veo... Pensar que negando y negando, como si fuera una rueda de prensa, van a conseguir que esto pare".

Sin embargo la también periodista Gema Huesca, experta en Tribunales, la diferencia reside entre las declaraciones ante la prensa y ante el juez es evidente: "Con el juez no se habla, el juez te interroga".

"Nadie listo y honesto le hubiera impulsado"

Quien entrara en la cárcel y ahora cuente con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de acudir a firmar al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) cada 15 días, fue el sustituto de José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista.

"Era la mano derecha de Pedro Sánchez y quien le cortó la cabeza a Ábalos", exclamaba sobre Santos Cerdán la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso.

Retomaba el turno de palabra Elisa para remontarse más atrás en el tiempo para recordar las relaciones de Cerdán y Ábalos, primero con Zapatero y después con Pedro Sánchez, y afirmar lo siguiente: "Nadie listo y honesto le hubiera impulsado. No le quedaba nadie listo y honesto".

"Si estamos hablando de un procedimiento de corrupción, la única persona en el Ejecutivo a día de hoy que tenía una vía directa con las personas imputadas era el presidente del Gobierno", apuntaba Gema Huesca.

Por último Elisa añadía una información que reflejaría su alivio y que involucraría al Centro Nacional de Inteligencia: "Menos mal que hubo cortocircuito, que Sánchez tenía decidido enviar a Ábalos nada menos que a Defensa (Ministerio). Él siempre ha sospechado que fue un informe del CNI el que consiguió que lo sacaran".

