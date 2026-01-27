Jaime Peñafiel, amigo de Julio Iglesias, tras archivarse las acusaciones de agresión sexual: "¡Han mentido, te lo digo! ¡Han mentido!"

"Cierto es que opinar no es juzgar" decía Jaime Peñafiel, reconocido amigo de Julio Iglesias. El que fuera periodista de Casa Real ha reclamado respeto a las "tres vidas que tiene todo ser humano": la pública, la privada, y la secreta, decía.

"Estamos invadiendo esas vidas de una manera injusta"

Se muestra especialmente molesto cuando considera que se están realizando acusaciones por agresión sexual contra Julio Iglesias, a las que no da ninguna credibilidad: "A Julio le quiero y le conozco- (...) Le conozco muy bien".

Califica de falsa cualquier información de supuestas relaciones de Julio con mujeres, a cambio de un intercambio económico, habla de difamaciones: "Estoy oyendo unas cosas que no tengo ganas ni de refutar porque son tan absurdas y tan imbéciles, que digo bueno, esta persona antes de hablar no piensa".

"Me han jodido la reputación"

Estas son las palabras que habría pronunciado el mismo Julio Iglesias. Sin embargo Jaime Peñafiel rechazaba que se hubiera causado un daño a la imagen internacional de Julio Iglesias, de la misma manera que rechazaba los argumentos de la diputada de Más Madrid Marta Carmona, que defendía a las presuntas víctimas.

"Yo de Julio me querellaría contra estas individuas porque ha sido una infamia tras otra", decía Jaime, sin recordar que el archivo de la causa contra Julio Iglesias ha sido por falta de competencia de la Audiencia Nacional, no por falta de credibilidad de las denuncias.

Credibilidad por los suelos

Las encuestas públicas y la percepción del acusado confirmarían que su imagen ha sufrido un grave deterioro a raíz de las denuncias de sus extrabajadoras: "Cincuenta años de carrera que podrían irse al traste en los últimos momentos de su vida", expresaba el periodista Nando Escribano a la hora de analizar la información sobre Julio Iglesias por todo el Mundo y los datos de una empresa especializada, que concluye que su nivel de confianza ha caído de un 6,4 a un 3,6 sobre 10.

Peñafiel continuaba negando las acusaciones y un daño reputacional a Julio Iglesias: "Todo depende quién lo diga y para mí esas individuas no tienen ninguna credibilidad. Si vamos a dar credibilidad a cualquier imbécil que te insulta...".

Sus palabras encontraban un unánime rechazo en plató, mientras él insistía: "¡Han mentido, te lo digo! ¡Han mentido! ¡Han mentido!".

Marta Carmona discrepaba una vez más y ponía de manifiesto que "si una mujer en situación precaria sufre violencia sexual por parte de alguien poderoso, sabe se va a encontrar con esto: una maquinaria brutal comunicativa y un montón de dinero puesto en contra de esto. Es muy difícil que la justicia pueda corregir ese desequilibrio", lamentaba.

