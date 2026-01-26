La relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, motivo de su no nominación a los Oscar: "Daban escalofríos"

El próximo 15 de marzo se conocerán los ganadores a los Oscar 2026 y hace unos días pudimos conocer la lista completa de nominados. Aunque es cierto que ha habido muchas sorpresas sobre todo en nombres que se esperaban que estuvieran en la lista.

Este es el caso de las protagonistas de Wicked: For Good, Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes ya estuvieron nominadas por la primera parte del musical de Broadway y se esperaba que repitieran en esta ocasión tras su genial interpretación de Glinda y Elphaba.

Ahora, un votante anónimo de los Oscar ha hablado con el medio News Nation Now y reconoce que uno de los motivos por los que no votó a las actrices se debe a su comportamiento durante la gira promocional de Wicked: Parte II.

Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en Wicked: For Good | Gtres

"La película no fue tan buena. Las dos tienen una química increíble en pantalla, pero pasaron la mayor parte de la película separados", empieza diciendo.

"También me decepcionaron por completo sus presentaciones promocionales. Dieron escalofríos a mucha gente y, en su afán por sentirse auténticas, dieron la impresión de que estaban haciendo cosplay", continúa describiendo su relación ante las cámaras.

"Le quitaban el aire a cualquier alfombra roja en la que estuvieron, y nadie quería pasar por eso otra vez. Piénsalo así: estábamos protegiendo a Ariana de su ansiedady a Cynthia de tener que intervenir. Otra vez", concluye.

Es cierto que la relación tan estrecha entre las dos actrices ha sido muy comentada ya desde la primera película, convirtiéndose en carne de meme en todas las redes sociales.