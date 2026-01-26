Antena3
Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

El político se ha compadecido de los familiares y allegados de las víctimas que han perdido a sus seres queridos de manera tan repentina.

Miguel Ángel Revilla habla sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Entiendo que estén hasta las narices"

Miguel Ángel Revilla ha llegado a El Hormiguero con su habitual cercanía y sentido del humor para compartir su visión de la actualidad. El expresidente cántabro ha vuelto a conquistar al público con sus reflexiones claras y directas.

En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha preguntado por la reciente tragedia ferroviaria en Adamuz. El invitado se ha compadecido de los familiares y allegados de los fallecidos y ha asegurado que lo que necesitan es un abrazo fuerte y no funerales de estado que "son pompa".

De hecho, Miguel Ángel ha compartido una terrible historia que vivió cuando perdió a su hermano de forma repentina para demostrar que sabe de lo que habla cuando le dice a la gente que "tire para adelante".

