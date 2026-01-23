El 'cumple y se te dará' del círculo de Julio Iglesias que denuncia Gema López: "Si te portas bien te iremos pasando cosas"

El escándalo que afecta a Julio Iglesias crece con cada nueva información que sale a la luz. La abogada Montse Suárez explicaba que al artista podría imputársele la comisión de un nuevo delito, a parte de las agresiones sexuales que denunciaron dos mujeres que trabajaron par él, ante la Audiencia Nacional española .

Esta semana Julio Iglesias publicaba en sus redes sociales capturas de conversaciones que habría mantenido con esas extrabajadoras, con la peculiaridad que se veían sus nombres y apellidos. Esa exposición es la que podría constituir una nueva infracción en el expediente del cantante si se entiende que se ha vulnerado una privacidad que las medidas legales pretendían preservar.

"Está identificando a dos de sus extrabajadoras, pero él no ha tenido acceso a la denuncia y es algo que no ha sido confirmado de ninguna manera. (…) A ellas hay que mantenerlas seguras y fuertes", afirmaba Elena Cabrera, periodista de 'eldiario.es'.

Unas nuevas informaciones añadirían una irregularidad más al expediente de Julio Iglesias, y es que según el digital en el que trabaja Elena el cantante trasladó a España a varias de sus empleadas con un visado de turista, sin existir contrato, y con sueldos de 340 euros.

"Nos ha intentado hacer llegar información y sobre todo fotografías"

No terminan ahí las últimas novedades sobre Julio Iglesias. La presunta campaña de desprestigio emprendida por el artista contra las denunciantes sigue con unas imágenes del elevado tren de vida que habría llevado una de ellas el último año.

La periodista de Espejo Público Gema López desvelaba que en los últimos días el entorno del cantante más internacional de España en el siglo XX se ha puesto en contacto con ella: "Nos ha intentado hacer llegar información y sobre todo fotografías relacionadas con estas mujeres".

Por encima de los hechos la periodista destacaba una frase que no se le quita de la cabeza, que afirma le dijo la persona que le contactó: "Si te portas bien te iremos pasando cosas".

"Creo que es importante, en mitad de todo esto y la información que hay, saber cómo se están moviendo los hilos", sentenciaba la periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.