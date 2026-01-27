Susanna Griso, tras el plantón del ministro Óscar Puente en Espejo Público: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

Una de las figuras más señaladas después del choque de trenes de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 víctimas mortales es la del ministro de Transportes Óscar Puente. Horas después de que se produjera el accidente el ministro hablaba para los medios de comunicación informando que el tramo en el que se había producido el descarrilamiento había pasado las revisiones oportunas e incluso había sido renovado recientemente.

Las últimas investigaciones que se han hecho sobre el lugar de la tragedia apuntan al estado de las vías como la causa principal del descarrilamiento. Óscar Puente ha indicado en que la hipótesis más plausible es que la ruptura de la vía se produjera en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo. En las últimas horas el PP ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente. Petición a la que se han unido los socios del gobierno de Esquerra.

"No me ha dado la opción de venir el jueves o el viernes"

Estaba previsto que este miércoles el ministro Óscar Puente se sentara en el plató de Espejo Público para concederle una entrevista a Susanna Griso pero en el último momento se ha cancelado su momento en el programa porque al ministro le han citado en el Senado. "El PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado y nos ha cancelado a nosotros la entrevista. No nos ha dado la opción de venir el jueves o el viernes", ha explicado Susanna Griso.

"Su gente se habrá dado cuenta de que ha hablado mucho"

"Yo creo que él después de dar como unas 17 entrevistas se habrá dado cuenta de que ha hablado mucho y eso es de agradecer pero cuando entras en tantas contradicciones su gente le habrá dicho que deje de hablar", añadía Griso.

Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, respondía diciendo que si Susanna Griso hubiera entrevistado a Óscar Puente no le iba eso de : "Así da gusto". "Porque tú le ibas a hacer una entrevista que es la que todos queremos escuchar", añadía.

Un argumento que contestaba a su vez Susana Díaz: "Se agradece que en una tragedia los que tenemos responsabilidad política no nos escondamos y demos la cara pero hace mucho tiempo que no veo a un responsable público en una tragedia como esta comparecer tanto y dar tantos datos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.