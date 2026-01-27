Muere la influencer Mackenzie Paul a los 26 años: "Me alegra muchísimo que ya no sufras"

El final no era el que nadie había planeado, pero la vida no siempre cumple los sueños y las redes ahora lloran la muerte de Mackenzie Paul, una influencer estadounidense que quiso luchar contra su enfermedad desde todos las perspectivas posibles.

Fue en 2023 cuando le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, por aquel entonces la exatleta cursaba segundo curso de Medicina en la Universidad Estatal de Michigan, sin embargo, su vida tuvo que recomponerse. Todo este proceso quiso compartirlo, así que desde el diagnóstico fue documentando en TikTok e Instagram cada fase de su enfermedad. Acumulaba 30.000 y 15.000 seguidores respectivamente.

La noticia de su muerte ha sido avanzada por su marido. La joven de 26 años se acercó a sus seguidores a corazón abierto y además de su fortaleza les transmitió su profunda fe religiosa.

A través de su perfil de Facebook, la pareja de Mackenzie le rindió un emotivo homenaje para gritar al mundo que lo hizo "el hombre más feliz del mundo".

Aunque reconoce que su muerte les arrebata los planes que les quedaron por cumplir se "alegra muchísimo de que ya no sufras; solo tengo que recordarlo una y otra vez".

"Eras solo la chica de al lado, que se convirtió en el amor de mi vida, y siempre serás mi mejor amiga, pase lo que pase", le escribe. Reconoce que el final de la enfermedad fue muy dura. "Tú eras la que soportaba el tratamiento, las citas diarias en el hospital, las visitas a la UCI, la que me pinchaba y me pinchaba, y a pesar de todo seguías teniendo esa sonrisa radiante y te mantuviste fuerte para mí cada día".

En medio de un "dolor inmenso" reconoce tener "el corazón roto", pero insiste: "Tengo que recordarme constantemente que no tienes dolor, que no tienes preocupaciones, que puedes correr y saltar".