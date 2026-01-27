Premio de 500 euros y robo incluido: “Y te vas a llevar una ola también”

El programa de hoy ha estado lleno de grandes momentos. La ruleta de la suerte ha repartido muy buenos premios entre sus tres concursantes, quienes han tenido que pelear hasta el final.

Sergio ha sido el primero en adelantarse en el marcador, el concursante ha acumulado hasta 275 euros cuando ha decidido usar el gajo del me lo quedo que había conseguido anteriormente.

Con esa gran ayuda ha arrebatado a su compañera 275 euros más y la ayuda final. Con esta gran estrategia ha logrado acumular 500 euros y una gran cantidad de gajos.

Espectacular panel de Sergio.