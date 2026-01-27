"A los bebés les damos calor humano, llevamos seis años con cortes de luz". La situación extrema de vecinos de Font de la Pólvora

El día de Nochevieja tocó buscar leña. La comida recién comprada del día, pues los alimentos refrigerados suelen tener siempre el mismo destino: la basura. "Aquí te levantas un día de la cama y no sabes si vas a tener luz o no. Así llevamos seis años". En corrillo y a oscuras nos reciben estos vecinos portando la bandera de la indignación colectiva. El patriarca, calentándose las manos en la misma lumbre en la que semanas antes celebraba la llegada de un año nuevo sin luz, nos relata los ejercicios de contención que está haciendo con los jóvenes de Font de la Pólvora. "Quieren salir del barrio y quemar todos los contenedores. Echar gasoil y quemarlos. Están muy enfadados. Yo les he dicho ¡No se os ocurra!" La paciencia empieza a escasear en la plazoleta en la que hace algo más de un año asesinaron a dos vecinos a tiros con un AK-47 durante la celebración de un cumpleaños. Recorremos las sombrías calles a golpe de linternilla. El ruido es atronador. La mayoría de los 'bloques legales' han instalado grupos electrógenos para poder seguir con la normalidad de sus vidas. Muchos han tenido que hacer un desembolso de entre quinientos y mil euros.

La vida pendiente de un hilo (eléctrico)

Susanna nos conduce hasta su casa para que seamos testigos de la desgracia de no tener luz. La entrada está llena de cajas. Acaban de comprar una cocina de gas y están terminando de instalarla. En la habitación, su padre 'enganchado' a una máquina de oxígeno. "Si no es por esto, no puedo vivir. De vez en cuando, con los cortes, tengo que irme al hospital, a urgencias". Su mujer se emociona y nos lleva a la habitación de los nietos. Bolsas y bolsas de mantas y pijamas de franela gruesa encima de las camas. "En el sofá sentados helados de frío, los niños llorando y no te puedes rebullir para ningún lado porque te congelas. Nos van a volver locos, como sigamos así vamos a terminar haciendo algo malo". Ya en el salón esta familia nos enseña las facturas de luz de los dos últimos meses y los cargos en la aplicación del móvil del banco. El consumo marca 117€, pagados pero no disfrutados. El resto de vecinas, emulan a Susanna y nos piden que grabemos los cobros de Endesa. Algunas están acogidas al bono social y el gasto es menor. "Si hay fraude que lo persigan, pero nosotros pagamos religiosamente y aquí pagues o no pagues te cortan la luz".

La versión de Endesa y el Ayuntamiento

Continuamos hasta la zona de contadores de otro bloque de pisos. ¡Cuidado con lo cables! Grita una vecina a los niños en medio de la oscuridad. Se suceden los grupos portátiles que nutren las casas de electricidad cuando oscurece. Como los cortes son discontinuos e intermitentes, la actividad de estos no cesa. Las ventanas abiertas en pleno enero para pasar los cables a las casas. Garrafas de gasoil y leña completan el paisaje hasta que llegamos al habitáculo que debería alimentar de luz al edificio. "Aquí hay 14 contadores que están activos. No existen enganches ni fraude", nos comenta Dulce. El patriarca interrumpe de nuevo para asegurarnos que el abandono de las administraciones es total. Señala al Ayuntamiento, la Generalitat y a Endesa. Preguntamos a la compañía energética y son claros: "Desde el 20 de diciembre tenemos detectados fusibles que no dejan de fundirse. Estamos yendo una vez al día a cambiarlos acompañados de la policía. A las dos horas vuelven a fundirse y ya no volvemos hasta el día siguiente. El motivo es el de siempre, el fraude". Señala la Empresa Nacional de Electricidad que en 2025 realizaron 334 inspecciones, de la cuales 200 resultaron fraudulentas. "Esto significa que casi el 60% de las familias tiene la luz pinchada". Por su parte, el Ayuntamiento de Gerona también es determinante: "Son calles muy concretas del barrio en las que ya hubo un incendio en verano y se renovó la subestación. El sistema detecta que hay una tensión extra. Nos preocupan los vecinos que pagan sus cuotas y se ven perjudicados y proponemos que cada edificio actualice su armario de contadores. Todo debe gestionarse con la colaboración de los Mossos para garantizar que se hace correctamente".

