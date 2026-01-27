Muy pronto
Así será la reacción de Roberto Leal al entregar el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Manu o Rosa, uno de los dos será el dueño de un premio que rondará los 2,7 millones de euros... y tenemos ya cómo será el "sí" del presentador.
Publicidad
La última vez que escuchamos un "sí" de Roberto Leal que significaba un bote de Pasapalabra fue el 15 de mayo de 2024. El presentador, de esa forma tan expresiva y que ya es sello personal, confirmaba con ese grito que Óscar completaba El Rosco y se llevaba 1.816.000 euros. Ese momento está a punto de repetirse.
El mayor bote en la historia de Pasapalabra tendrá dueño muy pronto. Rondará los 2,7 millones de euros. Manu y Rosa se juegan cada tarde, de lunes a viernes a las 20:00 horas, ser el nuevo campeón.
De momento, tenemos en exclusiva cómo será el nuevo "sí" de Roberto que dará paso a un momento histórico. Pone la piel de gallina. ¡Dale al play!
Publicidad