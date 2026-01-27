Los consejos de un médico tras varias muertes por la misma causa en pocos días: ¿Qué hacer ante un atragantamiento?

Algo tan insignificante y aparentemente inofensivo para un adulto como el gajo de una mandarina fue responsable del fallecimiento de un joven de 19 años en la playa de San Juan, Alicante. Nada pudieron hacer los servicios de emergencia cuando llegaron al lugar.

Pocas horas después en Murcia una niña de tan solo nueve añosfallecía de camino al hospital por la misma causa. En un tercer caso un mosso d'esquadra salvó la vida de un pequeño de cinco años tras realizarle la Maniobra de Heimlich, se estaba asfixiando con una patata frita de bolsa.

"Es una emergencia"

Susanna Griso compartía una experiencia personal en una fiesta y la impotencia que le causó no saber actuar ante el atragantamiento de otro invitado. El médico de familia, Lorenzo Armenteros, señala que por encima de todo en un atragantamiento se está ante una situación de emergencia, por lo que se debe dar aviso inmediato al 112.

Si hay varias personas alrededor del afectado, una puede llamar a los servicios médicos y otra puede actuar con quien no puede respirar, cada segundo cuenta. La manera de proceder que recomienda Armenteros es la siguiente:

Animar a toser con fuerza puede ser de ayuda.

También dar golpes entre los omoplatos de la víctima, si se hace de la manera correcta.

El sanitario destaca la vital importancia Maniobra de Heimlich por encima de otras. La explicaba a continuación.

El médico explica con más detalles los pasos a seguir, y en los que conviene recordar el número cinco. Así lo explicaba:

"En un espacio de cinco veces, hacerle toser inicialmente, con golpes en la espalda, y otras cinco veces esta maniobra: abrazando (desde detrás), abrazando y apretando el abdomen, con el puño cerrado y el pulgar hacia dentro (de la mano), de abajo hacia arriba, para que ese aire residual que queda en los pulmones pueda ayudar a que se expulse el objeto".

Si la situación le ocurre a uno mismo y no hay nadie alrededor, el médico cuenta como se puede tratar de aplicar esa presión en la zona del abdomen, apoyándose contra un borde, de una silla, mesa o escalera.

Maniobras de resucitación

Llegado el caso que la persona pierda la consciencia es de vital importancia comenzar lo antes posible la reanimación cardio- pulmonar. El masaje cardíaco. Lorenzo Armenteros subraya: "Se ha demostrado" que manteniendo el corazón con masaje cardíaco, aunque no se respire, se puede alargar lo suficiente la vida para que puedan llegar las asistencias sanitarias".

