¡Brillante! Nuria consigue 2.775 euros con el gajo dorado

El panel más esperado de La ruleta de la suerte no es otro que el del bote. Este panel es complicado ya que para llevarse todo el premio los concursantes deben acertar en el gajo del bote y resolver en esa misma tirada.

Esta ocasión, Nuria ha hecho un gran juego, yendo decidida a por su objetivo y logrando sumar una alucinante cantidad que le ha permitido el pase a la final.

La concursante ha ido acertando consonantes hasta dejar bastante al descubierto la solución del panel, aun así, ha decidido ir a por el bote en el que tenía acumulado más de 2.000 eurazos.

La alegría de Nuria se ha visto presente una vez resuelto el panel, pero a la hora de resolver la concursante ha mostrado algo de dudas, “ha habido un segundito de misterio ahí”.

Increíble bote para Nuria que le da el pase a la final.