Satisfacción a medias en el entorno de Julio Iglesias tras el archivo de la causa por agresión sexual: "No lo dan por finalizado"

La sensación que reinaría en el equipo legal de Julio Iglesias sería de satisfacción tras el archivo de la causa por parte de la Audiencia Nacional. El entorno del artista considera que las mujeres denunciantes no convencieron a la Fiscalía, sin embargo la razón para archivar el caso ha sido que la Fiscalía no ha considerado a la AN competente para llevar el caso.

"No lo dan por finalizado"

Pilar Vidal, periodista, explicaba por qué el organismo judicial ha optado por el archivo. Ninguna de las mujeres que han denunciado por agresión sexual a Julio Iglesias es española o tiene vínculos con España, los presuntos hechos no habrían sucedido en territorio español, ni Julio Iglesias reside desde hace años en España.

Aún así el caso contra Julio Iglesias podría tener nuevos episodios fuera de las fronteras españolas dado que pueden presentarse acusaciones tanto en República Dominicana, como en Bahamas, donde se habrían cometido los delitos; o bien en los países de origen de las extrabajadoras del cantante, por eso aseguraba que los abogados de Julio Iglesias "no lo dan por finalizado".

"No hay nada que celebrar"

La también periodista Gema López destacaba que el Alto Tribunal no ha entrado siquiera a valorar los hechos o la culpabilidad o no de Julio Iglesias. Antes de hacerlo se ha considerado que no tendría jurisdicción sobre los hechos: "No hay ninguna sentencia", recordaba,

Mari Cruz Garrido, de Docentes Feministas por la Coeducación, insistía en el impacto que tienen informaciones como esta sobre los jóvenes: "El mensaje que está calando es: si estas chicas, que son vulnerables de origen, han contado con un apoyo para la investigación de tres años (...) Y de momento se ha pausado (...) No merece la pena denunciar".

Manchas imborrables en el expediente

Toni Cantó, colaborador habitual del programa, ponía de manifiesto el daño reputacional del que también se quejaba el propio Julio Iglesias. También puesto sobre la mesa por Antonio Banderas, en su entrevista en Espejo Público.

"Las carreras de esas personas quedan marcadas pese a ser declarados inocentes más adelante", mantenía Cantó.

