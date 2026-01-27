¡Suma y sigue! Sergio se marca un gran panel: “Qué suerte hemos tenido”

Una de las claves de La ruleta de la suerte es la constancia. Es muy importante intentar sumar en todos los paneles posibles para poder plantarte en la final.

Sergio ha seguido esa constancia, el concursante ha clavado un impresionante panel que ha ido descifrando poco a poco. Pese a su buen juego ha estado cerca de quedarse fuera en alguna ocasión.

“La tirada ha sido muy plof”, ha señalado Jorge Fernández cuando el concursante ha estado cerca de fallar. Aun así, Sergio ha logrado sumar 475 euros más a su marcador.