ARGUIÑANO
Arguiñano nos sorprende con una forma diferente de preparar alitas: a la naranja
Con milel, képtchup y soja: estas alitas de pollo son todo un descubrimiento... y muy fáciles de preparar.
Karlos Arguiñano ya nos ha preparado decenas de recetas con alitas de pollo. Pero esta vez se ha superado con una elaboración muy diferente y con un resultado espectacular.
La clave está en macerar las alitas con una mezcla de miel, tomate, soja, kétchup. Esa mezcla aporta un sabor completamente distinto al pollo, que estará listo tras pasar por el horno.