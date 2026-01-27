Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre, mientras dormía, aplastado por una roca del tamaño de un coche en Menorca

El fallecido dormía junto a su pareja que ha podido salvar la vida por centímetros. La roca atravesó desde la terraza dos plantas de un edificio de tres.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Junta de Andalucía

Miriam Vázquez
Un hombre ha muerto aplastado por una roca en Es Castell, Menorca. El fallecido de 65 años estaba durmiendo junto a su pareja y la piedra, del tamaño de un coche atravesó desde la terraza dos plantas de un edificio de 3 hasta impactar sobre él.

Su pareja ha salvado la vida por cuestión de centímetros y dos horas después fue rescatada entre los escombros por Emergencias. Una ambulancia del 061 la evacuó de urgencia para llevarla al hospital Mateu Orfila donde permanece en observación.

Afortunadamente los hijos que también viven en el domicilio no estaban en casa esa noche. Suelen ocupar las plantas superiores, pero esta noche esas dependencias estaban desocupadas.

Al menos otras cuatro familias que residen en los edificios situados justo al lado del siniestrado han sido desalojadas. Numerosos efectivos del cuerpo de Bomberos, la Policía Local, la Dirección General de Emergencias y la Guardia Civil han trabajado desde primera hora de la mañana en la zona.

