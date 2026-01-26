Antena 3 Logo Antena 3
TRAS SU INGRESO

Iker Casillas esquiva las preguntas sobre la salud de Sara Carbonero, que sigue manteniendo su privacidad

Sara Carbonero sigue manteniendo su silencio después de recibir el alta y volver a Madrid ya recuperada de la operación de urgencia a la que se tuvo que someter durante sus vacaciones en Lanzarote. Una decisión que Iker Casillas respetaba cuando le preguntaban.

Iker Casillas con la prensa

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Marta Requejo
Publicado:

No se ha vuelto a tener noticias sobre Sara Carbonero después de que saliesen a la luz unas imágenes suyas llegando a Madrid acompañada de su pareja, José Cabrera.

La presentadora sufría un bache de salud a principios de año y tenía que ser intervenida de urgencia en el hospital de Lanzarote donde estaba pasando unas vacaciones junto a su pareja y unos amigos.

A pesar de que todo su entorno quiso mantener la calma y su ex marido, Iker Casillas, también aseguró que "no hay que preocuparse, por suerte", el hermetismo respecto a su estado de salud sigue siendo una incógnita. Por su parte, Sara está en silencio tanto en sus redes sociales como de manera pública ya que no se la ha vuelto a ver desde que volvió a Madrid.

Iker Casillas y Sara Carbonero en Oporto en 2017
Iker Casillas y Sara Carbonero en Oporto en 2017 | Gtres

Una actitud un tanto rara en la periodista que siempre ha hecho partícipes a sus seguidores de sus procesos. Por eso, cuando las cámaras de Gtres pillaban a Iker Casillas en un partido de pádel en la Hexagon Cup 2026, lo primero que hacían era preguntarle por cómo se encontraba Sara Carbonero.

Iker Casillas en un evento de pádel
Iker Casillas en un evento de pádel | Gtres

El exfutbolista, siguiendo con la decisión por parte de su exmujer, esquivaba las preguntas y decidía no contestar ni dar ningún tipo de información al respecto de la salud de Sara.

