Álex, de 13 años, fue asesinado por un adulto, según la autopsia: "Se lo encontraron muerto en el baño en medio de un charco de sangre"

La localidad de Sueca (Valencia) se encuentra completamente conmocionada tras el terrible asesinato de Álex, un niño de 13 años al que arrebataron la vida en la casa de uno de sus mejores amigos. Los agentes de la Guardia Civil que se presentaron en la vivienda encontraron al adolescente en el suelo del baño, en medio de un charco de sangre.

Juan Francisco, padre del amigo del menor fallecido, de 48 años, se presentó el pasado sábado 24 en el cuartel de la Guardia Civil sobre las 18:30 horas con manchas de sangre, muy nervioso, y reconoció ser el causante de la muerte del niño de 13 años. Sin embargo, algunas especulaciones apuntaban al amigo de Álex como el verdadero asesino y que el padre solo estaba cubriendo a su hijo. Ahora, la autopsia resuelve todas las dudas.

El asesino fue un adulto

El diario 'Las provincias' ha revelado algunos detalles de la autopsia, que confirman que fue un adulto el que asesinó al adolescente. Le propició al menos 12 cuchilladas que tuvieron lugar en el baño, escenario en el que finalmente murió. "Se conocían de toda la vida, ¿por qué lo hizo?", lamenta la abuela del menor, Geli, en una entrevista para 'Y ahora Sonsoles'.

"Me lo han arrancado. Su hermanito no lo asimila. Álex, te quiero mucho. Te queremos todos, mi niño", musita Geli, rota de dolor y entre lágrimas. "Quiero alzar la voz por él, que no puede defenderse. No se ha podido defender. Él no se merecía ese final".

La familia de Álex, desesperada

Tras lo sucedido, la familia del menor no encuentra consuelo en ninguna parte. La tía de Álex, que también habló con 'Y ahora Sonsoles', no pudo evitar romperse en directo. "No nos lo van a devolver. Solo tenía 13 años, era un trozo de pan", se queja la joven. "Mi sobrino no era nada problemático, era buen estudiante...".

Con un nudo en el estómago, la familiar del fallecido explica cómo fue el momento en el que los padres de Álex se dieron cuenta de lo sucedido: "Dejaron a su hijo en vida y cuando volvieron se lo encontraron muerto. Relata que cuando llegaron a la zona, estaba completamente acordonada. "No me digas que es mi hijo", preguntó el padre a uno de los guardias que había en la zona. Tras preguntarle el nombre, el oficial le dio la noticia: "Pues sí, es tu hijo y está muerto".

