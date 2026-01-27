Arguiñano elabora uno de sus platos preferidos: manitas de cordero en salsa picante con patatitas

"Las manitas de cordero, para mí son una delicia", afirma Karlos Arguiñano que continúa diciendo: "Es un manjar barato, riquísimo y tiene un montón de colágenos para los huesos".

Hemos servido las manitas enteras, pero si prefieres puedes deshuesarlas con las manos después de retirarlas de la olla.

Ingredientes, para 4 personas

16 manitas de cordero

1 patata grande

1 zanahoria

2 cebollas rojas

4 dientes de ajo

4 pimientos choriceros

200 ml de salsa de tomate

12 g de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

2 cayenas

Perejil

Ingredientes Manitas de cordero en salsa picante con patatitas | antena3.com

Elaboración

Retira los tallos y las pepitas de los pimientos choriceros. Ponlos en un bol con agua y deja que se hidraten durante 4 horas aproximadamente (mejor de víspera). Cuando estén bien blandos, ábrelos por la mitad y retira la carne o pulpa con la ayuda de un cuchillo pequeño. Resérvala.

Pon agua a calentar en la olla rápida e incorpora las manitas (que queden cubiertas). Pela la zanahoria y añádela. Sazona, tapa y cocina durante 25 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Saca las manitas y la zanahoria y reserva todo. Cuela el caldo.

Pon agua a calentar en la olla rápida e incorpora las manitas | antena3.com

Para la salsa picante, pon a calentar 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela los ajos y las cebollas, pícalos e introduce todo en la cazuela. Deja pochar durante 20-25 minutos. Añade la harina y rehógala un poco.

Incorpora las cayenas, la carne de los pimientos choriceros, la salsa de tomate y la zanahoria troceada. Vierte el caldo de cocer las manitas y cocina la salsa durante 20-25 minutos. Pasa todo a una jarra y tritura con la batidora (si prefieres, retira 1 o las 2 cayenas antes de triturar). Cuela la salsa.

Incorpora la salsa de tomate y la zanahoria troceada | antena3.com

Pon las manitas en una tartera y vierte la salsa por encima. Tapa y cocina a fuego suave durante 10-12 minutos.

Pon las manitas en una tartera y vierte la salsa por encima | antena3.com

Pela la patata y córtala en daditos. Fríe las patatitas en una sartén con abundante aceite que cubra. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina, sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Sirve 4 manitas de cordero por ración, salsea al gusto y acompaña con las patatitas. Decora el plato con una hoja de perejil.