Bahar logra que Evren reaccione: “Ser médico es un privilegio, no una carga”

Bahar encuentra a Evren en su momento más oscuro y le lanza un mensaje que lo hace reaccionar. Le recuerda que ser médico implica una gran responsabilidad con los demás.

Las palabras de Bahar impactan profundamente en Evren, quien comienza a salir de su crisis emocional. Su discurso logra que recupere el valor de su profesión y su compromiso en Renacer.