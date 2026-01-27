A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida
Tras superar el año más complicado de su vida, Juan José Ballesta retoma su rutina y sus sueños y nos presenta sus nuevos proyectos profesionales: un corto y su empresa de catering.
Juan José Ballesta, el actor que todos conocimos como 'El Bola', ha dado un giro de 180 grados a su vida. Tras un año envuelto en acusaciones de agresión sexual que le cerraron varias puertas a nivel profesional, la justicia decidió archivar la causa.
Tras ese respiro judicial, Juan José Ballesta ha logrado rehacer su vida, tanto delante de las pantallas como detrás. El actor compagina su trabajo en la interpretación con su nueva empresa, un catering fundado y dirigido por él mismo.
Completamente renovado, Juan José Ballesta vuelve a nuestras pantallas como le conocimos, cargado de energía y dispuesto a conquistar al público. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
